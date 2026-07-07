Šest putnih dionica u Banovićima bit će sanirano uz podršku Vlade TK

Općina Banovići uskoro počinje realizaciju šest projekata sanacije lokalnih i nerazvrstanih cesta, ukupne vrijednosti 292.191 KM, čime će biti unaprijeđena putna infrastruktura u više mjesnih zajednica.

Sporazum o saradnji sa Javnom ustanovom Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona u ime Općine Banovići potpisao je načelnik dr. Mehmed Hasanović, čime su stvoreni uslovi za početak realizacije planiranih radova.

Sporazumom su definisane obaveze Općine Banovići i Direkcije regionalnih cesta TK u provođenju projekata koje finansira Vlada Tuzlanskog kantona. Direkcija će biti zadužena za postupak javne nabavke, izbor izvođača radova i stručni nadzor, dok će Općina Banovići koordinirati aktivnosti sa mjesnim zajednicama i lokalnim stanovništvom, te učestvovati u primopredaji izvedenih radova.

Radovi su planirani na dionicama Kukići u Mjesnoj zajednici Banović Selo, Pirići, TS u Mjesnoj zajednici Grivice, Handalići u Mjesnoj zajednici Tulovići, Buban u Mjesnoj zajednici Repnik, Grabovi u Mjesnoj zajednici Treštenica, te Sikići u Mjesnoj zajednici Omazići.

Realizacijom ovih projekata očekuje se bolja povezanost naselja, sigurnije odvijanje saobraćaja i kvalitetniji uslovi za svakodnevni život stanovnika. Općina Banovići kroz saradnju sa višim nivoima vlasti nastavlja ulaganja u infrastrukturne projekte od značaja za ravnomjerniji razvoj lokalnih zajednica.