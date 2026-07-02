Općina Banovići dobija smjernice razvoja poljoprivrede do 2034. godine

Općina Banovići definisala je smjernice razvoja poljoprivrede do 2034. godine, s ciljem jačanja domaće proizvodnje hrane, podrške poljoprivrednicima i stvaranja boljih uslova za plasman proizvoda.

Načelnik Općine Banovići održao je radni sastanak sa predstavnicima Privredne komore, na kojem su razmatrane aktivnosti usmjerene na unapređenje poljoprivredne proizvodnje i dugoročni razvoj ovog sektora na području općine.

Jedan od najvažnijih rezultata dosadašnjih aktivnosti je okončanje procedure registracije poljoprivredne zadruge, koja je od sada na raspolaganju građanima Banovića. Osnivanje zadruge ocijenjeno je kao važan korak u povezivanju proizvođača, jačanju domaće poljoprivrede i stvaranju boljih mogućnosti za tržišni nastup.

Tokom sastanka izrađen je okvirni plan smjernica razvoja poljoprivrede Općine Banovići za period od 2027. do 2034. godine. Planom su definisani vizija razvoja, prioriteti za unapređenje proizvodnje, kao i aktivnosti koje će u narednom periodu provoditi poljoprivredni proizvođači, zadruga, nadležne općinske službe i Privredna komora.

Ovaj dokument trebao bi biti osnova za planski razvoj poljoprivrede u narednih sedam godina, uz fokus na povećanje proizvodnje hrane, jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača i otvaranje novih razvojnih mogućnosti.

Dogovorena je i priprema projektnih aplikacija prema domaćim i međunarodnim institucijama i fondovima, kako bi se osigurala dodatna sredstva za razvoj poljoprivrede, proizvodnju zdrave hrane i snažniju podršku proizvođačima na području općine.