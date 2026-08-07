Grad Tuzla podržao 17 projekata za razvoj poduzetništva i poljoprivrede

Selma Jatić
Grad Tuzla podržao 17 projekata za razvoj poduzetništva i poljoprivrede

U Gradskoj upravi Tuzla potpisani su ugovori s korisnicima finansijske podrške odobrene putem Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2026. godinu namijenjenih projektima neprofitnih organizacija u oblastima poduzetništva i poljoprivrede.

Podršku je ove godine dobilo 17 nevladinih organizacija, od kojih će 11 realizovati projekte iz oblasti poduzetništva, a šest iz oblasti poljoprivrede. Među podržanim aktivnostima su razvoj poduzetničkih inicijativa, ženskog i socijalnog poduzetništva, edukacije, pčelarstvo te promocija domaćih poljoprivrednih proizvoda.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da Grad kontinuirano ulaže u programe koji doprinose ekonomskom razvoju i jačanju saradnje s organizacijama civilnog društva. Posebno je naglasio da je ove godine prvi put među korisnicima i jedna nevladina organizacija iz Bijeljine, koja će na području Tuzle predstaviti svoje poljoprivredne proizvode.

“Time potvrđujemo da je Tuzla otvoren grad koji njeguje saradnju i podržava kvalitetne projekte i inicijative koje doprinose razvoju lokalne zajednice”, kazao je Lugavić.

Dodao je da Grad nastavlja jačati podršku razvoju malog i srednjeg poduzetništva, podsjećajući da su sredstva za program “Siguran start” u 2026. godini povećana na 460.000 KM kako bi se omogućilo pokretanje i razvoj novih poslovnih poduhvata.
Predstavnici organizacija kojima su dodijeljena sredstva zahvalili su Gradu Tuzla na kontinuiranoj podršci, ističući da ovakvi programi doprinose realizaciji kvalitetnih projekata, razvoju poduzetništva i poljoprivrede te jačanju lokalne ekonomije.

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