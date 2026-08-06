U Moluhama uređen sportski teren, najavljeni novi infrastrukturni projekti u Solani

Stanovnici naselja Moluhe u Mjesnoj zajednici Solana dobili su obnovljen sportski teren, čime su stvoreni bolji uslovi za sport, rekreaciju i okupljanje građana.

Završene radove obišli su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove Miralem Mulać, direktor JKP „Komunalac“ Tuzla Admir Bećirović i članovi Savjeta Mjesne zajednice Solana.

U okviru projekta izvršeno je iscrtavanje sportskog terena, postavljeni su novi golovi i mreže, zaštitne mreže oko terena te reflektori, što će omogućiti kvalitetnije korištenje ovog prostora za sportske i rekreativne aktivnosti.

Gradonačelnik Lugavić najavio je da će ulaganja u Mjesnu zajednicu Solana biti nastavljena i u narednom periodu. Kako je naveo, planirana je rekonstrukcija još dva putna pravca, uključujući radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži te asfaltiranje, dok je jedan putni pravac već završen. U planu su i sanacija udarnih rupa te čišćenje odvodnih kanala.

Dodao je da Grad Tuzla radi i na pronalasku odgovarajuće lokacije za izgradnju dječijeg igrališta s ljuljačkama i klackalicama, kako bi najmlađi stanovnici ovog naselja dobili prostor za igru.

Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice Solana Mirsad Jogunčić zahvalio je Gradu Tuzli na realizaciji projekta i pozvao građane da odgovorno koriste i čuvaju obnovljeni sportski teren kako bi ostao uredan i dostupan svima.