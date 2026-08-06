Italija pod crvenim alarmom, Austrija oborila temperaturni rekord

Snažan toplotni val zahvatio je veliki dio Evrope, a temperature su u pojedinim zemljama premašile 40 stepeni Celzijusa.

Italija je svih 27 gradova obuhvaćenih nacionalnim sistemom praćenja vrućina stavila pod crveni alarm, dok je u Austriji izmjerena najviša temperatura od početka mjerenja.

Najviši nivo upozorenja u Italiji odnosi se na cjelokupno stanovništvo, a ne samo na starije, hronične bolesnike i druge osjetljive kategorije. Građanima i turistima preporučeno je izbjegavanje direktnog sunca tokom najtoplijeg dijela dana, boravak u rashlađenim prostorijama i unošenje dovoljne količine tečnosti.

Zbog ekstremnih vrućina prilagođen je i rad pojedinih turističkih lokacija u Rimu, gdje su posjetiocima omogućeni dodatni večernji termini, rashladni uređaji i medicinska pomoć.

Novi temperaturni rekord zabilježen je u austrijskom mjestu Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko od granice sa Slovačkom, gdje je izmjereno 41,2 stepena. Time je oboren rekord postavljen samo dan ranije u Beču.

Austriju istovremeno pogađa ozbiljna suša, dok nizak vodostaj rijeka stvara probleme i u drugim evropskim zemljama. U Mađarskoj su visoke temperature i nizak nivo Dunava utjecali na rad nuklearne elektrane, zbog čega su uvedene mjere štednje električne energije.

Nizak vodostaj Rajne otežava industrijski transport i riječnu plovidbu u Njemačkoj, dok se vatrogasci u Francuskoj, Srbiji i drugim dijelovima Evrope bore s požarima koje dodatno podstiču suho tlo, visoke temperature i vjetar.

Toplotni val stigao je i na Balkan, gdje se stanovništvo i turisti pokušavaju zaštititi od temperatura koje se približavaju ili prelaze 40 stepeni. Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene doprinose sve češćim, dužim i intenzivnijim periodima ekstremne vrućine.