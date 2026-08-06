Doživotni zatvor za napad automobilom na demonstrante u Münchenu

Visoki regionalni sud u Münchenu osudio je 25-godišnjeg državljanina Afganistana na doživotnu kaznu zatvora zbog napada automobilom na mirne sindikalne demonstracije u februaru 2025. godine.

U napadu su stradali majka i njeno dvogodišnje dijete, dok je veći broj ljudi povrijeđen.

Sud je utvrdio i posebno težak stepen krivice, zbog čega je mala vjerovatnoća da će osuđeni moći biti uslovno pušten nakon 15 godina, što njemački zakon u određenim slučajevima omogućava osobama osuđenim na doživotni zatvor.

Optuženi je proglašen krivim za dva ubistva i 23 pokušaja ubistva. Prema navodima suda, dio povrijeđenih i dalje se suočava s teškim fizičkim i psihičkim posljedicama, a pojedini se nisu mogli vratiti na posao.

Tužilaštvo je tvrdilo da je napad bio unaprijed planiran i usmjeren na nasumično ubijanje civila. Presuda je u cijelosti odgovarala zahtjevu tužilaca, dok je odbrana tražila kaznu od 15 godina zatvora i smještaj optuženog u psihijatrijsku ustanovu.

Advokati su navodili da njihov klijent pokazuje znakove dezorganizirane shizofrenije i da zbog psihičkog stanja nije mogao biti potpuno odgovoran za svoje postupke. Sud, međutim, nije prihvatio takvu argumentaciju, zaključivši da dokazi ne potvrđuju njegovu neuračunljivost u vrijeme napada.

U obrazloženju presude navedeno je da je napad bio motivisan ekstremističkom ideologijom, ali i ličnim osjećajima ljutnje, razočaranja i ogorčenosti. Sud je utvrdio da je osuđeni želio napasti ljude u Njemačkoj kao odgovor na događaje u islamskim zemljama.