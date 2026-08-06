Dani ćaske – Puračić 2026 okupljaju više od 300 učesnika iz četiri države

Kulturno-umjetničko društvo „Puračić“ organizuje 14. Internacionalni festival folklora i sevdaha Dani ćaske – Puračić 2026, koji će biti održan 14. i 15. augusta u Puračiću. Tokom dvodnevne manifestacije više od 300 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske predstavit će bogatstvo tradicionalne kulture kroz folklor, sevdalinku i narodne nošnje.

Festival će i ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i izvođače koji će kroz pjesmu, igru i običaje predstaviti kulturnu baštinu svojih krajeva, a organizatori ističu da je cilj manifestacije očuvanje tradicije i jačanje prijateljskih veza među učesnicima iz različitih zemalja.

Program počinje u petak, 14. augusta, Večeri sevdaha i dječijeg folklora. Dan kasnije, u subotu, 15. augusta, bit će održana Međunarodna smotra folklora, svečani defile učesnika ulicama Puračića, revija narodnih nošnji, okrugli sto, kao i niz pratećih sadržaja posvećenih promociji tradicije i kulturne raznolikosti.

Na ovogodišnjem festivalu nastupit će:

KUD „Puračić“, Puračić, Bosna i Hercegovina

Havsa Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Havsa-Edirne, Turska

KUD „Tena“, Đakovo, Hrvatska

KUD „Frula“, Lipnički Šor – Loznica, Srbija

KUD „Sevdah“, Bužim

KUD „Mula Alija Sadiković“, Janja

KUD „Izudin Mulabećirović – Izo“, Jelah

GKUD „Halisije“, Kalesija

KUD „Litva“, Banovići

KUD „Jajce“, Jajce

Ljubitelji sevdalinke imat će priliku uživati u nastupima Ajdina Osmanovića iz Srebrenika, uz pratnju profesora Jasmina Brašnjića, sazlije Namira Mašića iz Kladnja, kao i vokalnih solistica KUD-a „Puračić“ Asje Mehinović, Emine Osmić i Nelle Gradaškić, uz pratnju sazlije Age Salihovića.

Organizatori su pozvali građane da posjete festival i budu dio manifestacije koja već četrnaestu godinu njeguje folklornu tradiciju, sevdalinku i kulturno naslijeđe, te kroz susrete učesnika iz različitih zemalja doprinosi jačanju međunarodnog prijateljstva i međusobnog razumijevanja.