Rudarima u Zenici, Kaknju i Brezi produžena ovjera zdravstvenih knjižica za još 30 dana

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona omogućio je zaposlenicima rudnika Zenica, Kakanj i Breza dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica, potvrdio je direktor ove ustanove Ahmed Kasap.

Riječ je o rudnicima koji posluju u okviru Koncerna Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a koji Zavodu na ime neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju više od 175 miliona KM.

Kasap je upozorio da navedeni iznos predstavlja više od polovine godišnjeg budžeta Zavoda, iz kojeg se finansiraju dvije bolnice, 12 domova zdravlja, nekoliko zdravstvenih zavoda, kao i liječenje približno 330.000 osiguranika na području Zeničko-dobojskog kantona.

Prema njegovim riječima, problem neuplaćenih doprinosa nije samo pitanje rudara, nego ugrožava stabilnost kompletnog zdravstvenog sistema i prava svih osiguranika u ovom kantonu.

Naglasio je da dug od 175 miliona KM ne predstavlja samo broj, nego novac kojim su mogli biti kupljeni lijekovi i medicinska oprema, prošireni preventivni programi, finansirana ortopedska pomagala i omogućeno banjsko-klimatsko liječenje osiguranika.

Kasap je istakao da zdravstveni sistem ne može funkcionisati na obećanjima, nego isključivo na redovnom i zakonitom uplaćivanju doprinosa.

Zavod je, kako je naveo, prethodnih mjeseci slao dopise nadležnim institucijama, inicirao sastanke i predlagao rješenja kako nijedan rudar ne bi ostao bez zdravstvenog osiguranja, ali konkretan dogovor nije postignut.

Posebno je kritikovao odluku Vlade Federacije BiH da prilikom penzionisanja rudara budu izmireni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, ali ne i obaveze prema zdravstvenom osiguranju.

Kasap tvrdi da su prilikom ranijih penzionisanja rudara bile izmirivane i obaveze prema zdravstvenom fondu, dok je ovaj put Zavod izostavljen iz programa.

Nakon što su rudari stupili u štrajk, održan je sastanak s federalnim ministrom energije, rudarstva i industrije Vedranom Lakićem, na kojem je Zavod tražio uplatu dijela duga.

Prvobitni zahtjev odnosio se na uplatu oko 20 miliona KM, uz obavezu da se preostala dugovanja u budućnosti postepeno izmiruju. Međutim, novi sastanak nije održan, a iz resornog ministarstva su Zavod obavijestili da trenutno nisu u mogućnosti pronaći rješenje i isplatiti traženi dio duga.

Kasap je rekao da ni Elektroprivreda BiH, uprkos spremnosti njenog rukovodstva, nema mogućnost da samostalno riješi problem neuplaćenih doprinosa rudnika.

Nakon sastanka s predstavnicima sindikata i direktorima rudnika dogovoreno je da rudnici uplaćuju iznose koje trenutno mogu osigurati. Potpisani su i sporazumi na osnovu kojih će se pratiti daljnje izvršavanje obaveza.

„Rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika dogovorili smo da uplaćuju ono što u ovom trenutku mogu“, kazao je Kasap, naglasivši da Zavod nije protivnik rudara i da obje strane imaju isti interes.

Najdrastičniji primjer odnosi se na Rudnik mrkog uglja Kakanj, čija mjesečna obaveza za zdravstveno osiguranje iznosi više od 550.000 KM.

Kasap je naveo da je ovaj rudnik 2022. godine uplaćivao približno 400.000 KM, dok su kasnije mjesečne uplate iznosile svega nekoliko hiljada maraka.

Prema podacima Zavoda, Rudnik Kakanj je do 3. augusta ove godine za zdravstveno osiguranje svojih radnika uplatio svega 628,51 KM.

Direktor ZZO ZDK je dodao da se, prema informacijama kojima raspolaže, sredstva za izmirenje duga prema zdravstvenom osiguranju ne nalaze ni u kreditu Svjetske banke namijenjenom tranziciji rudarskog sektora u Federaciji BiH.

Pres-konferenciji su prisustvovali predstavnici sindikata rudnika Kakanj i Breza, Sindikata doktora medicine i stomatologije ZDK, kao i predstavnici udruženja ratnih vojnih invalida, osoba s invaliditetom i onkoloških pacijenata.

Iz Zavoda poručuju da traže redovno uplaćivanje doprinosa i jednaku zdravstvenu zaštitu za sve osiguranike, upozoravajući da najveći teret dugovanja snose kantoni u kojima se nalaze rudnici, među kojima je i Zeničko-dobojski kanton sa tri rudnika iz Koncerna Elektroprivrede BiH.