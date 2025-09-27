Zenički rudari i tokom vikenda nastavljaju štrajk glađu

Rudari Rudnika mrkog uglja Zenica već drugi dan provode u štrajku glađu zbog neisplaćenih plata za juli i august. Smješteni u Domu rudara, poručuju da su im zdravstveni parametri još uvijek stabilni, iako je psihološki pritisak ogroman. Predsjednik Sindikata RMU Zenica, Nedžad Duraković, naglašava da neće odustati od svojih zahtjeva dok se ne pronađe trajno rješenje.

Sindikat odbija ponudu o isplati samo jedne plate, jer to, kako tvrde, nije održivo rješenje. Duraković podsjeća da se problemi u rudniku ne mogu prevazići dopisima i prebacivanjem odgovornosti, nego jedino konkretnim razgovorima i finansijskom podrškom.

RMU Zenica trenutno ima oko 500 zaposlenih, od kojih je 200 angažirano na poslovima održavanja postrojenja, dok je ostatak radnika na privremenom prekidu rada uz minimalnu naknadu od 1.000 KM. Odluka o gašenju rudnika već je donesena, a radnici su zaduženi za izvlačenje opreme iz pogona Raspotočje i Stara jama. Ugalj koji se tom prilikom vadi nema tržišnu vrijednost dovoljnu da pokrije dugovanja.

Dio radnika očekuje penzionisanje, ali zbog administrativnih kašnjenja 24 rudara koja su ranije ispunila uvjete još uvijek čekaju na penzije, dok bi se ove godine oko 20 komorata trebalo pridružiti toj grupi. Oni koji ne budu penzionisani ili otpremljeni na biro, bit će preusmjereni u druge rudnike iz sistema Elektroprivrede BiH.

Sindikat poručuje da rudari neće odustati od borbe i da ostaju u Domu rudara dok se ne postigne rješenje koje garantuje sigurnost i dostojanstvo zaposlenih.