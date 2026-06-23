Pokrenuta zagovaračka inicijativa za mlade u Vozući – “Glas mladih za svoj prostor”

Centar za razvoj, kulturu i sport u prethodna tri mjeseca provodio je zagovaračku inicijativu “Glas mladih za svoj prostor” u okviru projekta ”Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima”. Cilj ove inicijative je bio je pokrenuti pitanje procesa osiguranja prostora za mlade u Vozući.

Mladi u Vozući trenutno nemaju adekvatan prostor za okupljanje, kulturne, edukativne i sportske aktivnosti. Zbog toga se aktivnosti organizuju povremeno i u neadekvatnim uslovima. Nadležnim institucijama je kroz ovaj projekat upućena inicijativa za rješavanje ovog pitanja.

U okviru zagovaračke inicijative “Glas mladih za svoj prostor” održana je edukativna radionica o zagovaranju i pisanju inicijativa sa mladima. Cilj je bio osnažiti mlade da razumiju proces zagovaranja i samostalno učestvuju u izradi i podnošenju inicijative.

“Govorili smo o problemima i potrebama mladih u našoj zajednici, te mogućim rješenjima, načinu pisanja i strukturi inicijativa, te komunikaciji sa donosiocima odluka. Organizovali smo i Akciju čišćenja i uređenja Omladinskog parka. Pored redovnog čišćenja, bila je ovo prilika da u okviru projekta dodatno uredimo prostor na otvorenom, u kome borave mladi i djeca’’, navode iz Centra za razvoj, kulturu i sport.