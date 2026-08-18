Old money stil bez skupih komada: Kako postići profinjen izgled uz ono što već imate

Nedžida Sprečaković
Old money stil bez skupih komada
Old money stil bez skupih komada

Old money stil već nekoliko sezona zauzima važno mjesto među modnim trendovima, a za postizanje ovog elegantnog izgleda nisu potrebni dizajnerski komadi ni garderoba vrijedna nekoliko plata. Suština je u jednostavnosti, kvalitetnom kroju, neutralnim bojama i pažljivo odabranim detaljima.

Za ovakav način odijevanja važnije je kako određeni komad stoji nego koliko je trenutno popularan. Dobro krojen sako, ravne hlače, klasična košulja, midi suknja ili jednostavan kaput mogu se nositi godinama i kombinovati na mnogo načina. Upravo zbog toga prednost imaju bezvremenski modeli umjesto komada koji će već naredne sezone izgledati zastarjelo.

Veliku ulogu imaju i boje. Bež, bijela, krem, tamnoplava, smeđa, siva, crna i maslinasta čine osnovu garderobe koja djeluje skladno i elegantno. To ne znači da jarke nijanse treba potpuno izbaciti, ali ih je lakše uklopiti kroz detalje nego graditi cijelu kombinaciju oko njih.

Još jedno prepoznatljivo obilježje old money stila jeste odsustvo velikih logotipa i upadljivog pokazivanja brendova. Odjeća bi trebala privlačiti pažnju krojem, materijalom i načinom na koji je uklopljena, a ne nazivom proizvođača ispisanim preko cijelog komada.

Klasična košulja zbog toga je jedan od komada koji se lako uklapa u ovakav izgled. Bijela, svijetloplava ili prugasta verzija može se nositi uz farmerke, elegantne hlače, suknju ili ispod džempera. Sličan princip vrijedi i za nakit, nekoliko diskretnih komada, poput jednostavnih naušnica, sata ili tankog prstena, često ostavlja bolji utisak od mnoštva upečatljivih detalja.

Pažnju vrijedi obratiti i na materijale. Pamuk, lan, vuna, svila, kašmir i kvalitetna koža mogu učiniti da i jednostavan odjevni predmet izgleda znatno luksuznije. Ideja nije imati prepun ormar, već nekoliko komada koji se međusobno lako kombinuju i koje je moguće nositi u različitim prilikama.

Isti princip primjenjuje se i na obuću. Mokasinke, baletanke, klasične čizme, slingback cipele ili jednostavne sandale mnogo lakše se uklapaju u profinjene kombinacije od modela koji su vezani isključivo za kratkotrajne trendove. Cijena pritom nije presudna, mnogo je važnije da obuća bude uredna i očuvana.

Upravo urednost može napraviti najveću razliku bez ikakvog dodatnog troška. Ispeglana košulja, čiste cipele, očuvana torba i garderoba bez vidljivih tragova istrošenosti često cijeloj kombinaciji daju mnogo skuplji izgled.

Old money stil zato se manje odnosi na bogatstvo, a mnogo više na odmjerenost. Dobro odabrani krojevi, skladne boje i nekoliko kvalitetnih detalja mogu biti dovoljni da svakodnevna kombinacija izgleda elegantno, bez potrebe za velikim troškovima.

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