Nedžida Sprečaković
Modni promašaji pametne žene: Pet stvari koje inteligentna žena nikada ne nosi

Modni promašaji pametne žene često su tema o kojoj se govori tiho, ali jasno, jer inteligentna žena vrlo dobro zna da odjeća nije samo pitanje mode nego i poruke koju šalje o sebi. Stil ne mora biti skup niti nametljiv, ali uvijek nosi stav, mjeru i svijest o kontekstu u kojem se nosi. Upravo tu se pravi razlika između prolaznog trenda i promišljenog izbora.

Inteligentna žena ne robuje ideji da mora biti primijećena po svaku cijenu. Previše upadljiva odjeća, pretjerano kratki krojevi ili kombinacije koje ostavljaju utisak neukusa rijetko će se naći u njenom ormaru. Ona zna da samopouzdanje ne dolazi iz potrebe da se dokazuje kroz odjeću, već iz osjećaja sigurnosti u vlastitu kožu.

Modni promašaji pametne žene ne uključuju ni odjeću sa uvredljivim, vulgarnim ili dvosmislenim natpisima. Poruke na majicama mogu biti zabavne, ali inteligentna žena bira riječi jednako pažljivo kao i ton kojim govori. Ona razumije da stil komunicira i kada ona šuti.

Takođe, odjeća koja očigledno ne odgovara prilici, bilo da je riječ o previše ležernom izdanju na poslovnom sastanku ili pretjerano svečanoj kombinaciji u svakodnevnim situacijama, za nju nije opcija. Inteligentna žena zna čitati prostor, ljude i okolnosti, a ta sposobnost se jasno vidi i u načinu na koji se oblači.

Modni promašaji pametne žene ogledaju se i u izbjegavanju slijepog praćenja trendova. Neće nositi nešto samo zato što je popularno ako to ne odgovara njenoj građi, godinama ili ličnosti. Umjesto toga, bira komade koji traju, koji se mogu kombinovati i koji naglašavaju njenu autentičnost.

Na kraju, inteligentna žena neće nositi odjeću u kojoj se ne osjeća ugodno. Bez obzira na cijenu, brend ili mišljenje drugih, njen izbor uvijek polazi od unutrašnjeg osjećaja sklada. Upravo zbog toga njen stil djeluje prirodno, nenametljivo i uvjerljivo, jer modni promašaji pametne žene nisu stvar slučajnosti, već svjesne odluke da ostane vjerna sebi.

