Veličanstvene džamije koje morate posjetiti u Istanbulu

Veličanstvene džamije u Istanbulu nadaleko prenose priču o lijepoti ovog grada. Za vas smo izdvojili njih pet koji ćete zasigurno poželjeti posjetiti.

Džamije u Istanbulu među najprepoznatljivijim su simbolima grada i nezaobilazna su odredišta na turističkim mapama. One svjedoče o odvažnom arhitektonskom stvaralaštvu i epohama kroz koje je ovaj veličanstveni grad prolazio. Utkane u mozaik visoko sofisticirane umjetnosti vremena u kojem su podizane, postale su duša grada i čuvarice njegovog naslijeđa. Za turiste, ove džamije su gradska odredišta, čija se ljepota mora i vidjeti, i osjetiti.

Veličanstvene džamije: Aja Sofija

Podignuta izvorno u 4. vijeku, danas Aju Sofiju u historijskom dijelu Istanbula, na Sultanahmetu, gledamo u njenom pojavnom obliku iz 6. vijeka kada je car Justinijan I naložio da se na istom mjestu izgradi treća Aja Sofija, veličanstvenija od prethodnih.

Kao remek-djelo bizantijske arhitekture, sve do 1453. slovila je za najznačajniju crkvu pravoslavnog svijeta. U njoj su krunisani bizantijski carevi i bila je sjedište ekumenskog patrijarhata.

Monument, čiji se naziv prevodi kao sveta mudrost, nagrizali su ratovi i pobune, a kada je Konstantinopolj osvojio sultan Mehmet Fatih, doživljavajući je simbolom osvajanja grada, Osmanlije su je počele obnavljati, pa Aja Sofija postaje carska džamija. Ovdje nije kraj njenim hronikama.

Osnivanjem Republike Turske, Atatürk 1934. odlučuje da Aja Sofija postane muzej. U novije vrijeme Aja Sofija je džamija, no, i dalje nosi obrise različitih religijskih identiteta, dok s plafona kao Božiji glasnogovornik na posjetioce blago gleda anđeo Gabrijel (Gavrilo, Džebrail) sačuvan kao umjetničko djelo iz kršćanskog doba.

Veličanstvene džamije: Sultan Ahmedova džamija – Plava džamija