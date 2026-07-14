Erdogan: Turska će učiniti sve da se Srebrenica nikada ne ponovi

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da njegova zemlja čini i da će nastaviti činiti sve što je potrebno kako se stradanja poput genocida u Srebrenici više nikada ne bi ponovila.

Nakon sjednice Vlade u Ankari, Erdogan je, govoreći povodom 31. godišnjice genocida, Srebrenicu nazvao jednom od najmračnijih mrlja u historiji čovječanstva, a posebno Evrope.

Istakao je da će Turska nastaviti pružati podršku izgradnji stabilne i prosperitetne Bosne i Hercegovine, u kojoj će pripadnici različitih vjera, kultura i etničkih zajednica živjeti zajedno u miru.

Erdogan je kritikovao međunarodnu zajednicu jer nije spriječila zločine, navodeći da su zapadne zemlje i međunarodne institucije nijemo posmatrale pokušaj etničkog čišćenja u srcu Evrope.

Podsjetio je i da mirovne snage Ujedinjenih nacija nisu uspjele zaštititi civile u područjima koja su bila proglašena sigurnim zonama.

Prema njegovim riječima, u Srebrenici su ubijena 8.372 Bošnjaka, a njihovi posmrtni ostaci zakopavani su u masovne grobnice. Naglasio je da su rane koje je ostavio genocid i dalje otvorene, čak i 31 godinu kasnije.