Pokušaj državnog udara u Turskoj: Deset godina od noći koja je promijenila zemlju

Pokušaj državnog udara u Turskoj, izveden u noći sa 15. na 16. juli 2016. godine, ostavio je duboke posljedice na politički i društveni život zemlje, koja danas obilježava deset godina od jednog od najdramatičnijih događaja u svojoj novijoj historiji.

Petnaesti juli u Turskoj se obilježava kao Dan demokratije i nacionalnog jedinstva, u znak sjećanja na građane koji su izgubili živote suprotstavljajući se vojnoj pobuni, ali i na otpor kojim je spriječeno rušenje demokratski izabrane vlasti.

Pokušaj državnog udara u Turskoj počeo je u večernjim satima

Prvi znakovi da se u zemlji događa nešto neuobičajeno pojavili su se u večernjim satima 15. jula 2016. godine. Vojni avioni nadlijetali su Ankaru, tenkovi i vojnici zauzeli su mostove preko Bosfora u Istanbulu, dok su pripadnici pobunjeničke frakcije unutar oružanih snaga pokušavali preuzeti kontrolu nad ključnim državnim institucijama.

Zauzeta je državna televizija TRT, na kojoj je pročitano saopćenje da je vojska preuzela vlast. Napadnuti su zgrada parlamenta u Ankari, policijske jedinice i drugi važni državni objekti, dok su pojedini visoki vojni zvaničnici bili pritvoreni.