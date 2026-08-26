BiH i Turska žele jaču saradnju u stočarstvu

Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić razgovarao je s ambasadorom Republike Turske u Bosni i Hercegovini Eminom Aksekijem o mogućnostima unapređenja saradnje u oblasti poljoprivrede, s posebnim fokusom na stočarstvo i primjenu savremenih reproduktivnih tehnologija.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Burdur Mehmet Akif Ersoy univerziteta iz Turske, predvođeni rektorom prof. dr. Hüseyinom Dalgarom, kao i predstavnici Ambasade Turske i Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA.

Razgovarano je o povezivanju turskih naučnih i obrazovnih institucija s Univerzitetom u Sarajevu, Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i federalnim zavodima.

Predstavnici Univerziteta iz Burdura predstavili su svoje kapacitete u oblasti veterinarstva i stočarstva, uključujući farmu površine oko 3.000 dunuma, kao i rad na genetskom unapređenju domaćih životinja, proizvodnji embrija i njihovom transferu.

Posebna pažnja posvećena je iskustvima ovog univerziteta u proizvodnji embrija kod goveda i mogućnostima da se znanje i savremene tehnologije u toj oblasti prenesu institucijama i stručnjacima u Bosni i Hercegovini.

Rektor Dalgar ocijenio je da BiH, zahvaljujući svojim klimatskim i geografskim karakteristikama, ima dobre uslove za razvoj stočarstva te da postoji prostor za snažniju saradnju dvije zemlje.

Tokom razgovora naglašeno je i da primjena tehnologija vezanih za embrije visoke genetske vrijednosti zahtijeva stručan kadar, savremenu opremu i stroge biosigurnosne mjere, posebno kada je riječ o sprečavanju širenja bolesti.