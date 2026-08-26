Fikret Hodžić podnio krivičnu prijavu protiv sudije Suda BiH i više osoba

Pravni tim Fikreta Hodžića i kompanije „F.H. Srebrena malina“ predao je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH krivičnu prijavu protiv sudije Suda BiH Brace Stupara i više drugih osoba.

Prijava je uslijedila nakon spora u vezi s izvršenjem pravosnažne odluke Apelacionog odjeljenja Suda BiH kojom je naložen povrat privremeno oduzetog novca Hodžiću i kompaniji „F.H. Srebrena malina“.

Riječ je o više od 440.000 KM, odnosno iznosima od 356.551,74 KM, 87.000 KM i 1.065,25 eura, koji su privremeno oduzeti 2020. godine u okviru predmeta „Respiratori“.

Prema navodima Hodžićevog pravnog tima, iako je odluka o povratu sredstava pravosnažna i izvršna, njeno provođenje privremeno je zaustavljeno nakon zahtjeva Federalnog pravobranilaštva.

Hodžić je ranije javno kritikovao takvo postupanje, navodeći da se pravosnažne sudske odluke moraju poštovati i provoditi.

U međuvremenu je vršiteljica dužnosti predsjednika Suda BiH Minka Kreho, prema dostupnim informacijama, naložila Krivičnom odjeljenju da pravosnažno rješenje bude izvršeno bez odlaganja i da sredstva budu vraćena.

Kako taj nalog, prema tvrdnjama Hodžićevog pravnog tima, još nije proveden, podnesena je krivična prijava uz zahtjev da nadležne institucije ispitaju eventualnu krivičnu i disciplinsku odgovornost osoba uključenih u postupanje u ovom predmetu.