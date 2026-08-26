Obračun u centru Tuzle dobio pravosudni epilog: Damiru Mehiću Bibiju 16,5 godina zatvora

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je pravomoćnu presudu kojom je Damir Mehić Bibi osuđen na 16 i po godina zatvora za ubistvo Emira Džinića 2013. godine u centru Tuzle i pokušaj ubistva braće Hodžić. Ovom odluku stavljena je konačna tačka na sudski proces koji je trajao više od jedne decenije.

​Odbijanjem žalbi advokata odbrane, Vrhovni sud FBiH u potpunosti je potvrdio presudu Kantonalnog suda u Tuzli, čime su izrečene zatvorske kazne postale pravomoćne i izvršne.

Visoke zatvorske kazne za ostale članove grupe

​Pored Damira Mehića, Vrhovni sud FBiH pravosnažno je potvrdio zatvorske kazne i za ostale optužene u ovom predmetu. Amir Lisičić osuđen je na 15 godina zatvora za ubistvo i dva pokušaja ubistva, dok je Amiru Mehiću izrečena kazna od 10 godina i devet mjeseci zatvora za učestvovanje u grupi, ubistvo i pokušaj ubistva. Za krivično djelo učestvovanja u grupi ljudi koja počini krivično djelo, Denis Rahmanović je osuđen na 10 mjeseci, dok je Mersed Mehanović dobio četiri mjeseca zatvora, čime je ovoj petorki ukupno izrečeno više od četiri decenije zatvora.

​Kraj maratonskog postupka

​Podsećamo, optuženi su proglašeni krivima što su 22. juna 2013. godine u centru Tuzle, kao naoružana grupa, učestvovali u sukobu u kojem je ubijen Emir Džinić, dok su teške povrede zadobili Amir i Nail Hodžić.

​Ovaj slučaj proživio je više sudskih epiloga. Prvostepena presuda Kantonalnog suda u Tuzli iz februara 2023. godine bila je ukinuta rješenjem Vrhovnog suda FBiH u augustu 2024. godine, nakon čega je naloženo novo suđenje. U ponovljenom postupku pred tuzlanskim sudom donesena je nova osuđujuća presuda, koju je Vrhovni sud FBiH sada u potpunosti potvrdio.

​Na ovu odluku optuženi više nemaju pravo redovne žalbe.