Završne pripreme za novu školsku godinu u TK, održani sastanci s direktorima škola

Nova školska godina u Tuzlanskom kantonu bila je tema sastanaka koje je ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović održao s direktorima osnovnih i srednjih škola.

Na sastancima je razgovarano o završnim pripremama za početak školske 2026/2027. godine, kao i o pitanjima važnim za organizaciju i nesmetan početak nastave.

Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje škole trebaju završiti u narednom periodu, te izazovima s kojima se suočavaju pred početak nastave.

Sastancima su prisustvovali i direktor Pedagoškog zavoda TK Izet Numanović, glavna kantonalna inspektorica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vesima Čičkušić te pomoćnik ministra za obrazovanje Asim Bojić.

Iz Ministarstva navode da je cilj da nova školska godina u Tuzlanskom kantonu počne organizovano i bez poteškoća, uz pravovremeno rješavanje eventualnih problema u školama.