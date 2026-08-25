Nova školska godina u TK počinje 1. septembra: Kako pripremiti školarce za povratak u klupe

Nova školska godina u TK počinje u utorak, 1. septembra, a posljednja sedmica raspusta pravo je vrijeme da se školarci postepeno pripreme za povratak u učionice i ponovo naviknu na svakodnevne obaveze. Datum početka nastave potvrdio je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Nakon gotovo tri mjeseca odmora, kasnijeg odlaska na spavanje, putovanja, igre i znatno opuštenijeg dnevnog ritma, nagli povratak školskim obavezama za mnogu djecu može biti izazovan. Roditeljima se zato preporučuje da već tokom posljednjih dana augusta počnu pomjerati vrijeme odlaska na spavanje i jutarnjeg ustajanja, kako prvi školski dan ne bi donio preveliku promjenu.

Posebno je to važno za prvačiće, kojima će 1. septembar biti prvi susret sa školskim klupama, učiteljima i novim prijateljima. Umjesto stvaranja pritiska oko ocjena i školskih obaveza, djecu je korisnije uključiti u pripreme, zajedno odabrati školski pribor, pripremiti odjeću i razgovarati o tome šta ih očekuje u novom okruženju.

Posljednje dane raspusta roditelji mogu iskoristiti i za provjeru školskih torbi, pernica, obuće i druge opreme koja je ostala od prethodne godine. Nema potrebe sve kupovati iznova, a kod nabavke dodatnog pribora dobro je sačekati i upute nastavnika, posebno kada su u pitanju sveske i drugi materijali koji se razlikuju od predmeta do predmeta.

Za učenike koji već dobro poznaju školski ritam priprema može uključivati uređenje prostora za učenje, pregled rasporeda obaveza i postepeno smanjivanje vremena provedenog pred ekranima u kasnim večernjim satima. Nekoliko dana ranijeg ustajanja može znatno olakšati prvo septembarsko jutro.

Nova školska godina u TK počet će 1. septembra u osnovnim i srednjim školama, a prvi dan nastave bit će obilježen intoniranjem himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem Svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Istog dana počinje i nova pedagoška godina u predškolskim ustanovama.

Do prvog školskog zvona ostalo je još nekoliko dana, dovoljno da se bez žurbe završe posljednje pripreme, ali i da djeca iskoriste ostatak ljetnog raspusta prije nego što ponovo počne svakodnevni ritam nastave, domaćih zadaća i školskih aktivnosti.