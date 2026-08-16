Nova školska godina u TK počinje 1. septembra: Poznato kako će biti obilježen prvi dan

RTV SLON
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Foto: Ilustracija

Učenici osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školske klupe vraćaju se u utorak, 1. septembra 2026. godine.

Informaciju je potvrdio ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović, navodeći da će početak nove školske godine biti obilježen intoniranjem Državne himne Bosne i Hercegovine i izvođenjem Svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona.

Ovogodišnji početak nastave bit će posvećen porukama o ljubavi prema domovini, značaju znanja i obrazovanja, kao i vrijednostima koje se prenose na nove generacije.

Posebno će prvi dan škole biti važan za učenike prvih razreda osnovnih i srednjih škola, koji će tada napraviti prve korake u novom obrazovnom periodu, upoznati nove prijatelje i započeti jedno novo životno poglavlje.

Prema riječima ministra Omerovića, školsko osoblje već radi na pripremama kako bi obrazovne ustanove spremno dočekale učenike i roditelje te osigurale što bolje uslove za početak nastave.

Istog dana, 1. septembra, počinje i nova pedagoška godina u svim predškolskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona.

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