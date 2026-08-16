Novi pristup u UKC Tuzla: Operacija kičme prvi put izvedena uz epiduralnu anesteziju

U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla napravljen je značajan iskorak u primjeni anestezije. Po prvi put u ovoj ustanovi operacija kičme izvedena je u epiduralnoj anesteziji, umjesto uobičajene opće anestezije.

Ovakav pristup odabran je zbog zdravstvenog stanja pacijenta, koji je imao više pridruženih bolesti. Anesteziološki tim procijenio je da je epiduralna anestezija u ovom slučaju odgovarajuća opcija.

Specijalistica anesteziologije i reanimatologije dr. Fatima Iljazagić Halilović pojasnila je da se operacije kičme rijetko izvode isključivo u epiduralnoj anesteziji, jer se uobičajeno primjenjuje opća anestezija.

Kod opće anestezije pacijent se intubira, priključuje na mehaničku ventilaciju i tokom zahvata postavlja u potrbušni položaj. Takav postupak može predstavljati dodatno opterećenje za anesteziološki tok, posebno kod pacijenata s kompleksnim zdravstvenim stanjem.

Kod prvog zahvata ove vrste u UKC-u Tuzla pacijent je, zahvaljujući epiduralnoj anesteziji, ostao budan, svjestan i orijentiran, dok je izbjegnuta upotreba opioida.

Dodatna prednost je što se kroz epiduralni kateter može aplicirati lokalni anestetik, čime se omogućava produženo ublažavanje bola, koje može trajati i do 24 sata nakon operacije.

Prema riječima dr. Iljazagić Halilović, regionalna anestezija u određenim slučajevima može imati prednosti u odnosu na opću, uključujući manji rizik od pojedinih komplikacija i brži postoperativni oporavak.

U UKC-u Tuzla regionalne metode anestezije već se svakodnevno primjenjuju u ginekologiji, abdominalnoj hirurgiji i urologiji, a ovaj zahvat mogao bi otvoriti prostor za njihovu širu primjenu i u spinalnoj hirurgiji.

U okviru Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju od marta ove godine djeluje i Ambulanta za terapiju bola. Pacijentima se u ambulanti procjenjuju intenzitet i karakteristike bola, nakon čega se za svakog pojedinačno određuje plan liječenja.

Do sada je u ovoj ambulanti pregledano i terapijski tretirano 310 pacijenata s hroničnim bolom.