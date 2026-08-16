Tragedija na mađarskoj autocesti: U prevrtanju autobusa poginulo 12 ljudi

Najmanje 12 osoba izgubilo je život, dok je više desetina putnika povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju rano ujutro na autocesti u istočnoj Mađarskoj.

Nesreća se dogodila oko jedan sat iza ponoći u blizini Mezokeresztesa, oko 140 kilometara istočno od Budimpešte. Autobus poljskih registarskih oznaka prethodno je u Mađarsku ušao iz Srbije.

Prema informacijama mađarske policije, autobus je saobraćao autocestom M3 prema Nyiregyhaziju kada je, na ravnom dijelu puta, iz još neutvrđenih razloga sletio u jarak i prevrnuo se.

Prve informacije ukazuju na mogućnost da je vozač zaspao. On je nakon nesreće priveden, a istraga bi trebala utvrditi sve okolnosti tragedije.

Prema podacima mađarske državne novinske agencije MTI, u autobusu se nalazilo 57 putnika i dva vozača.

Prizori s mjesta nesreće pokazuju razmjere tragedije. Autobus je završio na boku u jarku, prozori su bili razbijeni, a prtljaga putnika rasuta oko vozila.

Spasilačke ekipe morale su izvlačiti putnike kroz prozore, dok je nekoliko osoba ostalo zarobljeno ispod autobusa. Na mjesto nesreće upućeno je 14 vozila hitne pomoći.

Prema podacima mađarske Nacionalne službe za hitne slučajeve, jedna osoba zadobila je povrede opasne po život, devet osoba je teško povrijeđeno, dok je 37 putnika zadobilo lakše povrede.

Jedanaest osoba preminulo je na mjestu nesreće, a još jedna osoba podlegla je povredama nakon što je prevezena u bolnicu.

Mađarski premijer Peter Magyar izrazio je saučešće porodicama stradalih i zahvalio ekipama koje su učestvovale u akciji spašavanja.

Na tragediju su reagovali i poljski zvaničnici. Predsjednik Karol Nawrocki izrazio je žaljenje zbog pogibije velikog broja poljskih državljana, dok je ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski potvrdio da je konzularna služba aktivirana i da je u kontaktu s mađarskim vlastima.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o najtežoj autobuskoj nesreći u Mađarskoj od 2003. godine, kada su u nesreći kod Siofoka poginule 33 osobe.