Motociklista teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći

RTV SLON
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo
Foto: Ilustracija

U Zenici je danas došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali automobil Opel i motocikl, a motociklista je zadobio teške tjelesne povrede.

Nesreća se dogodila oko 10:35 sati u Ulici Prve zeničke brigade. Motociklom je upravljao N. Z., rođen 1987. godine, koji je nakon sudara prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica. Ljekari su utvrdili da je zadobio teške tjelesne povrede.

Automobilom Opel upravljao je P. M., rođen 1965. godine.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice Centar i pripadnici kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara bit će poznate nakon završetka uviđaja.

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