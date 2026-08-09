Mladić (23) poginuo u saobraćajnoj nesreći u Potkozarju

RTV SLON
Uhapšene tri osobe koje su krale alat iz jedne tuzlanske škole
Uhapšene tri osobe koje su krale alat iz jedne tuzlanske škole

Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Potkozarju, a tom prilikom život je izgubio 23-godišnji mladić.

Prema dostupnim informacijama, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga sletio s kolovoza. U nesreći je povrijeđena još jedna osoba, kojoj je pomoć ukazana na mjestu događaja.

Na teren su izašle ekipe Službe hitne pomoći, dok policijski službenici obavljaju uviđaj kako bi bile utvrđene sve okolnosti nesreće.

Više informacija o uzroku i detaljima nesreće bit će poznato nakon završetka uviđaja.

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