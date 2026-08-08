Teška nesreća kod Hadžića: Smrtni slučaj motocikliste na M-17

RTV SLON
Uhapšene tri osobe koje su krale alat iz jedne tuzlanske škole
Uhapšene tri osobe koje su krale alat iz jedne tuzlanske škole

Na magistralnom putu M-17, u mjestu Vukovići kod Hadžića, večeras je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je smrtni slučaj zadobio motociklista.

Nesreća se dogodila oko 19 sati, kada je Policijska stanica Hadžići obaviještena o incidentu na ovoj dionici magistralnog puta.

Informaciju je potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, navodeći da je u nesreći smrtno stradao motociklista.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac, dok će uviđaj obaviti pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Saobraćaj na dijelu magistralnog puta M-17 gdje se dogodila nesreća trenutno je obustavljen, a više informacija bit će poznato nakon završetka uviđaja.

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