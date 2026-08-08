Večeras u Tuzli nastupa Marko Luis: Street Food Stage donosi muziku, hranu i zabavu

Tuzla je ovog vikenda u znaku Street Food Stagea, a večerašnji program donosi nastupe nekoliko izvođača i koncert Marka Luisa.

Program danas počinje uz besplatne sadržaje za posjetioce, a atmosferu će dodatno zagrijati DJ Hari i grupa HEAT.

Centralni dio večeri rezervisan je za Marka Luisa i njegov bend. Publika će imati priliku uživati u njegovom specifičnom muzičkom izrazu koji povezuje različite stilove i donosi prepoznatljivu energiju na sceni.

Festival se nastavlja i u nedjelju, kada će program biti prilagođen različitim generacijama.

Večernji dio programa ponovo će otvoriti DJ Hari, dok će od 18 sati najmlađe zabavljati Kike Budalike.

Nakon dječijeg programa slijedi nastup grupe „Momci iz kvarta“, koju čine iskusni tuzlanski muzičari.

Treće izdanje Street Food Stagea bit će završeno nastupom Zlatana Karića i njegovog benda.

Pored muzičkog programa, posjetioce tokom cijelog vikenda očekuje i bogata gastronomska ponuda, što ovaj događaj čini jednom od zanimljivijih ljetnih sadržaja u Tuzli.