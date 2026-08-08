Osjećate se često iscrpljeno? Nedostatak ovog vitamina može utjecati na imunitet

Vitamin D jedan je od nutrijenata koji imaju važnu ulogu u normalnom funkcionisanju organizma, uključujući i imunitet. Kada ga nema dovoljno, sposobnost organizma da se nosi s pojedinim infekcijama može biti oslabljena.

Ovaj vitamin učestvuje u različitim procesima u tijelu, a između ostalog doprinosi funkcionisanju imunološkog sistema. Ima ulogu u održavanju zaštitnih barijera disajnih puteva, koje predstavljaju jednu od prvih linija odbrane organizma od štetnih mikroorganizama.

Vitamin D također učestvuje u regulaciji imunološkog odgovora i upalnih procesa. Zbog toga se njegov adekvatan nivo povezuje s pravilnim funkcionisanjem odbrambenog sistema organizma.

Nedostatak je češći kod osoba koje malo borave na dnevnom svjetlu. Veći rizik mogu imati i starije osobe, ljudi koji većinu vremena provode u zatvorenim prostorima te osobe s tamnijom kožom.

Nizak nivo vitamina D može biti povezan s većom sklonošću respiratornim infekcijama, poput prehlade i gripe, kao i s dužim oporavkom od bolesti.

Vitamin D može se unositi hranom, dok je sunčeva svjetlost važan način na koji ga organizam prirodno stvara. Ukoliko postoji sumnja na nedostatak, nivo vitamina može se provjeriti laboratorijskim testiranjem.

Dodaci vitamina D ne bi se trebali uzimati nasumično u visokim dozama. O eventualnoj suplementaciji najbolje je odlučiti nakon procjene potreba organizma i savjeta zdravstvenog stručnjaka.