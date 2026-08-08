Podrška porodicama u FBiH: Za novorođenčad već isplaćeno više od 6.000 pomoći ove godine

RTV SLON
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Foto: Ilustracija

Podrška porodicama za rođenje djeteta nastavlja se i tokom 2026. godine, a od početka godine do danas pomoć iz federalnog budžeta isplaćena je za 6.050 novorođenčadi.

Podatke je objavio federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić, navodeći da je ova mjera uvedena prije tri godine, a da je od tada obuhvatila više od 35.000 porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prema postojećoj mjeri, porodice za svako novorođeno dijete mogu ostvariti jednokratnu novčanu podršku u iznosu od 1.000 KM iz federalnog budžeta.

Delić je istakao da ovaj iznos ne može pokriti sve troškove koji nastaju rođenjem djeteta, ali da predstavlja konkretnu podršku porodicama u periodu kada im je dodatna pomoć potrebna.

“Ne rješava 1.000 KM sve troškove koje donosi rođenje djeteta. Ali govori nešto važno, a to je da država mora biti prisutna onda kada porodici počinje jedno novo poglavlje života”, poručio je Delić.

Prema njegovim riječima, nalozi za julske isplate već su pušteni, čime se nastavlja realizacija programa podrške porodicama u Federaciji BiH.

Mjera jednokratne pomoći za novorođenčad jedna je od aktivnosti federalnih institucija usmjerenih na podršku porodicama i roditeljima.

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