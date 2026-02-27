Vlada ovog kantona isplaćuje po 450 KM svim budžetskim korisnicima povodom Dana nezavisnosti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela je odluku o isplati jednokratne pomoći u iznosu od 450 KM svim zaposlenicima koji primaju plaću iz budžeta tog kantona, potvrdio je nakon sjednice premijer ZDK Nezir Pivić.

Kako je pojasnio, odluka je donesena povodom predstojećeg Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, 1. marta, a pomoć će biti isplaćena svim budžetskim korisnicima.

Na sjednici je usvojen i Program utroška sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za rekonstrukciju i investiciono održavanje u iznosu od 2.500.000 KM. Izmjenama programa povećana su sredstva za nabavku opreme sa milion na 2,3 miliona KM. Za zgradu suda u Tešnju danas je izdvojeno 500.000 KM, dok je ukupan planirani iznos za ovu namjenu milion maraka.

Ministar pravosuđa i uprave ZDK Nebojša Nikolić istakao je da Vlada nastavlja s ulaganjima u pravosudnu infrastrukturu. Podsjetio je da je prošle godine za rekonstrukciju fasade zgrade suda u Zenici izdvojeno oko 400.000 KM, dok će sada Općinskom sudu u Tešnju biti doznačeno 500.000 KM za završetak kompletne infrastrukturne rekonstrukcije, uključujući izgradnju arhive.

Programom utroška sredstava Ministarstva zdravstva osigurano je 130.000 KM za nabavku vakcina, dok je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice izdvojilo 31.586 KM za pomoć pojedincima u stanju socijalne potrebe. Kroz kapitalne transfere drugim nivoima vlasti, Kantonalna uprava civilne zaštite dobila je 500.000 KM, te dodatnih 100.000 KM za nabavku opreme.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji programa Ministarstva za privredu za 2025. godinu. Ministar privrede Samir Šibonjić naveo je da su planirana sredstva realizovana u iznosu od 98,28 posto, kroz osam javnih poziva.