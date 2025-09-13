Sporazum potpisan u Vladi Tuzlanskog kantona osigurao je jednokratnu pomoć u iznosu od 100 KM za više od 38 hiljada penzionera s najnižim primanjima. Za ovu namjenu izdvojeno je 3,8 miliona KM iz kantonalnog budžeta.

Ipak, novčana pomoć u ovom iznosu ne obuhvata sve penzionere u Tuzlanskom kantonu.

Prema riječima ministra rada, socijalne politike i povratka Fadila Alića, pomoć će dobiti svi penzioneri koji primaju najnižu penziju, kao i korisnici srazmjernih penzija čiji ukupni iznos ne prelazi 599 KM.

On je naglasio da je ovakva mjera prvi put uvedena u mandatu prethodne vlade, a da je nastavkom njene realizacije osigurana podrška najugroženijim kategorijama stanovništva.

TK jedini kanton koji provodi ovu mjeru

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istakao je da kantoni nemaju nadležnost nad pitanjima penzionera, ali da je donesena odluka da se ovom kategorijom građana pruži kontinuirana podrška.

Naglasio je i da nijedan drugi kanton u Federaciji ne provodi slične mjere, što TK čini jedinstvenim, ali i daje primjer koji bi mogao poslužiti i drugima.

Direktor Federalnog zavoda PIO/MIO Halil Subašić poručio je da je ovakav vid saradnje pokazatelj kako se i na lokalnom nivou mogu kreirati rješenja koja donose olakšanje najranjivijim kategorijama. Zavod će, kako je potvrđeno, sredstva isplatiti zajedno s redovnim penzijama, u skladu sa zakonom.

Pravo na ovu pomoć ostvaruju svi penzioneri koji primaju najnižu ili srazmjernu penziju, osim onih kojima prestane pravo na penziju prije obrade isplate, kao i onih koji su trenutno u radnom odnosu.

Slična situacija i u Federaciji BiH

Federalna vlada nedavno je osigurala sredstva za isplatu jednokratne pomoći penzionerima uz julske penzije u augustu. I tada nosi svi penzioneri bili obuhvaćeni ovom mjerom.

Čak 105 hiljada penzionera ostalo je bez dodatka, među njima oni čija primanja prelaze 1.500 KM, korisnici srazmjernih penzija, kao i penzioneri koji su trenutno u radnom odnosu.