Danas počinje isplata penzija za maj u Federaciji BiH

Isplata penzija za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine počinje danas, potvrđeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (FZ PIO/MIO). Penzije će biti isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724,36 KM.

Iz Federalnog zavoda PIO/MIO navode da će sredstva biti doznačena korisnicima tokom dana, u skladu sa utvrđenim procedurama isplate.