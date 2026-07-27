Usvojen budžet BiH za 2026. godinu vrijedan 1,58 milijardi KM

Budžet BiH za 2026. godinu usvojen je danas u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a na snagu će stupiti nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH.

Za Prijedlog zakona o budžetu glasalo je devet delegata, jedan je bio protiv, dok je pet bilo suzdržano, čime su osigurane opća i entitetska većina.

Predsjedništvo BiH ranije je prijedlog uputilo u parlamentarnu proceduru uz zahtjev da bude razmatran po hitnom postupku. Na isti način budžet BiH za 2026. godinu prethodno je usvojen i u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Dom naroda podržao je hitnu proceduru, iako su pojedini delegati kritikovali takav način razmatranja jer nije omogućeno podnošenje amandmana.

Delegat Kemal Ademović kazao je da su delegati hit