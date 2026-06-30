Vlada FBiH usvojila Dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2027–2029. godine

Dokument okvirnog budžeta FBiH za period od 2027. do 2029. godine usvojila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva finansija.

Riječ je o dokumentu koji predstavlja osnovu za planiranje budžetskih politika u narednom trogodišnjem periodu, a nakon usvajanja bit će upućen u Parlament Federacije BiH. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, nakon što Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine usvoji Dokument globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika za period 2027–2029. godine, po potrebi revidira federalni dokument i dostavi ga Vladi FBiH na ponovno razmatranje i usvajanje.

Dokument okvirnog budžeta FBiH predstavlja preliminarni nacrt budžeta, čiji je cilj jačanje fiskalne odgovornosti i održivosti, uz planiranje mjera koje bi trebale odgovoriti na socijalne i ekonomske potrebe građana.

Izrada dokumenta zasnovana je na procjenama ekonomskog razvoja, kretanjima u socijalnom sektoru, makroekonomskim pokazateljima, te prognozama prihoda i rashoda. U dokumentu se navodi da je ekonomska aktivnost u Federaciji BiH u 2025. godini zabilježila usporavanje realnog rasta na 1,9 posto, dok je u 2024. godini taj rast iznosio 3,4 posto.

Istovremeno je zabilježen snažniji nominalni rast od 7,8 posto, što se povezuje sa ubrzanjem inflacije i rastom općeg nivoa cijena. Prema navodima iz dokumenta, prosječna stopa inflacije u prva tri mjeseca 2026. godine iznosila je 3,9 posto na godišnjem nivou, dok podaci za april ukazuju na rast inflacije od 6,6 posto.

Za period od 2027. do 2029. godine projicirana je prosječna godišnja stopa realnog rasta BDP-a Federacije BiH od tri posto. Prema projekcijama, rast bi u 2027. godini trebao iznositi 2,7 posto, u 2028. godini 2,9 posto, a u 2029. godini 3,4 posto.

U dokumentu se naglašava da će porezna politika Federacije BiH u srednjoročnom periodu biti usmjerena na očuvanje fiskalne stabilnosti, jačanje otpornosti privrede i unapređenje konkurentnosti poslovnog okruženja.

Poseban akcenat stavljen je na potrebu provođenja mjera fiskalne konsolidacije, jačanja budžetske discipline, efikasnije javne potrošnje i očuvanja dugoročne održivosti javnih finansija.

Prema projekcijama, ukupni javni prihodi u Federaciji BiH u 2026. godini očekuju se u iznosu od 15.349,3 miliona KM, što predstavlja rast od 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Za period od 2027. do 2029. godine očekuje se prosječna godišnja stopa rasta naplate ukupnih javnih prihoda u Federaciji BiH od 4,7 posto.

Dokument okvirnog budžeta FBiH bit će objavljen na web stranici Federalnog ministarstva finansija.