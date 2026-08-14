Otvoreno četvrto izdanje Bingo Ljetnog kina Tuzla: Filmovi pod zvijezdama na Trgu slobode

Četvrto izdanje Bingo Ljetnog kina Tuzla otvoreno je večeras na Trgu slobode, koji će od 14. do 21. augusta ponovo biti mjesto filmskih projekcija na otvorenom u okviru 32. Sarajevo Film Festivala.

Tokom osam festivalskih dana publika u Tuzli imat će priliku pogledati izbor filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije, uz prepoznatljivu atmosferu ljetnog kina pod otvorenim nebom.

Ovogodišnji program otvoren je filmom „Očevina“ oskarovca Pawela Pawlikowskog, koji je za ovo ostvarenje osvojio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Cannesu.

Bingo Ljetno kino Tuzla već četvrtu godinu zaredom dio je festivalske atmosfere u gradu, a projekcije će se održavati na Trgu slobode do 21. augusta.

Ulaznice za projekcije dostupne su putem online platforme Sarajevo Film Festivala, a najavljeno je da će biti dostupne i u Turističko-informativnom centru na adresi Soni trg 6 u Tuzli.