Bingo Group i Sarajevo Film Festival ozvaničili su nastavak saradnje, čime najveća domaća poslovna grupacija četvrtu godinu zaredom ostaje Ekskluzivni sponzor vodećeg regionalnog filmskog festivala. Za Bingo Group, ovo partnerstvo odavno nije pitanje pukog sponzorstva, već nastavak opredjeljenja da kompanija svoju snagu koristi za podršku domaćem i stvaranju vrijednosti koja ostaje zajednici.

Tokom proteklih godina Bingo Group je nebrojeno puta potvrdila svoju društvenu odgovornost direktnim sponzorisanjem važnih događaja širom BiH, ali im je ujedno davala i dodatnu snagu i prostor da dopru do još većeg broja ljudi donoseći filmske projekcije i festivalsku atmosferu i u Tuzlu.