Bingo Group nastavlja praksu podrške organizacijama civilnog društva kroz različite vidove donacija, posljednja u nizu je za dnevni centar Udruženja “Dajte nam šansu” iz Sarajeva.

Kada prostor u kojem djeca i osobe s poteškoćama u razvoju provode terapije, uče, druže se i borave veći dio dana tokom ljeta postane pretopao za nesmetane aktivnosti, potreba za boljim uslovima postaje mnogo više od tehničkog pitanja.

Upravo je ovakva situacija u Dnevnom centru Udruženja „Dajte nam šansu“ u Sarajevu, koji svakodnevno pruža rehabilitacijsku, edukativnu i savjetodavnu podršku djeci i osobama s poteškoćama u razvoju, ali i njihovim porodicama. Takve potrebe ne bi trebale ostati bez odgovora.

Kako bi korisnicima i zaposlenima osigurao ugodniji i sigurniji boravak, Bingo Group finansirao je nabavku i ugradnju sistema grijanja i hlađenja, uključujući dizalicu topline, inercijski spremnik i svu prateću opremu potrebnu za pouzdan rad sistema. Vrijednost donacije iznosi 35.000 KM, a radove izvodi domaća kompanija Alfa Therm koja je također dala doprinos realizaciji projekta.

Nova oprema značajno će unaprijediti uslove boravka i rada u Centru, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature otežavaju svakodnevno funkcionisanje, omogućavajući korisnicima i zaposlenima ugodniji i sigurniji prostor za svakodnevne aktivnosti.

„Dovoljno je jednom sjediti u ovom Centru, pa da vam bude jasno da ova donacija nije samo oprema, ovo je dodatni mir. Mir za dijete kojem više neće biti pretoplo da se igra i uči. Mir za roditelja koji zna da je njegovo dijete zbrinuto. Mir za ljude koji svaki dan daju sve od sebe da pomognu drugima. Mi smo samo htjeli da taj mir traje i kada je napolju 40 stepeni jer Bingo je oduvijek vjerovao da ‘naše mjesto’ nije samo slogan naših trgovina, to je obećanje da ćemo biti tu gdje smo najpotrebniji. “ rekao je Haris Mujanović, direktor Bingo Group.

Direktorica Udruženja „Dajte nam šansu“ Ines Kavalec zahvalila je Bingo Group na podršci, ističući da će nova oprema značajno unaprijediti uslove rada i boravka u Dnevnom centru te omogućiti kvalitetniju podršku njegovim korisnicima.

„Svaki kutak našeg Centra nosi priče djece koja svakodnevno pomjeraju granice svojih mogućnosti. Upravo zato nam je važno da prostor u kojem rastu, uče i sanjaju bude dostojan njihovih potreba. U ime djece, njihovih roditelja i cijelog tima, od srca zahvaljujemo kompaniji Bingo na ovom vrijednom gestu. Kada društveno odgovorne kompanije prepoznaju potrebe zajednice, nastaju promjene koje se osjećaju svakog dana – u osmijehu djeteta, u miru roditelja i u nadi da zajedno možemo graditi bolje i uključivije društvo za sve“, kazala je Ines Kavalec, direktorica Udruženja „Dajte nam šansu“.

Ova donacija dio je kontinuiranih ulaganja Bingo Group u projekte koji doprinose kvalitetnijem životu u lokalnim zajednicama. Kroz podršku obrazovanju, zdravstvu, humanitarnim inicijativama i drugim društveno odgovornim projektima, Bingo Group nastoji odgovoriti na stvarne potrebe zajednice i ulagati u inicijative koje imaju dugoročan i mjerljiv pozitivan utjecaj.