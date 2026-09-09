OS BiH dopremile vodu divljim konjima na području Livna

Oružane snage Bosne i Hercegovine angažovane su na dopremi pitke vode divljim konjima na visoravni Kruzi, na području Livna, koji su posebno ugroženi zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Po naredbi ministra odbrane BiH, u ovaj zadatak uključeni su pripadnici 1. pješadijskog bataljona 4. pješadijske brigade OS BiH.

Za dopremu vode korištena je cisterna Oružanih snaga BiH, čime je omogućeno redovno snabdijevanje divljih konja pitkom vodom.

Ovaj angažman realizovan je u periodu kada pripadnici OS BiH istovremeno učestvuju i u pružanju pomoći civilnim strukturama, uključujući aktivnosti na gašenju požara širom Bosne i Hercegovine.

Divlji konji na području Livna već godinama predstavljaju jednu od prepoznatljivih prirodnih znamenitosti ovog kraja i privlače pažnju brojnih posjetilaca.

Iz Ministarstva odbrane BiH poručuju da je angažman na dopremi vode još jedan primjer pomoći Oružanih snaga BiH u zaštiti prirodnih vrijednosti i pružanju podrške u situacijama kada su njihovi kapaciteti potrebni.