Pripadnici OS BiH učestvovali u akciji čišćenja i uređenja grada Živinice

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine učestvovali su u akciji čišćenja i uređenja grada Živinice, dajući doprinos aktivnostima usmjerenim na stvaranje ljepšeg i zdravijeg životnog okruženja.

Riječ je o društveno korisnoj aktivnosti kroz koju su pripadnici OS BiH, zajedno sa lokalnom zajednicom, pokazali spremnost da učestvuju u projektima od značaja za građane.

Njihovo učešće u ovoj akciji još jednom potvrđuje da Oružane snage BiH, osim izvršavanja redovnih zadataka, imaju važnu ulogu i u pružanju podrške civilnom stanovništvu.

Kroz ovakve aktivnosti pripadnici Oružanih snaga BiH pokazuju da su pouzdan partner lokalnim zajednicama, posebno kada je riječ o projektima koji doprinose boljem kvalitetu života građana.

Akcija čišćenja i uređenja Živinica imala je za cilj unapređenje javnih površina i podizanje svijesti o važnosti očuvanja životne sredine.