Enes Begović u petak nastupa u Živinicama povodom Dana Grada

Povodom obilježavanja Dana Grada Živinice, u petak, 19. juna 2026. godine, bit će održan koncert Enesa Begovića, koji će biti centralni muzički događaj ovogodišnjeg programa.

Program će početi u 20 sati nastupom Gradskog tamburaškog orkestra u ulici Alije Izetbegovića, ispred zgrade Gradske uprave Živinice, nakon čega će publiku zabavljati Enes Begović.

Iz Turističke zajednice Grada Živinice očekuju veliki broj posjetilaca iz Živinica, ali i okolnih gradova, uz poruku da ovakvi događaji doprinose promociji turističkih, kulturnih i društvenih sadržaja grada.

U okviru aktivnosti značajnih za lokalnu zajednicu, najavljeno je i potpisivanje Ugovora o besplatnom javnom prevozu. Potpisivanje će biti upriličeno u srijedu, 17. juna 2026. godine, s početkom u 11 sati, u Sali za sastanke Gradske uprave Živinice.