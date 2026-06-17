U Živinicama uhapšen muškarac, policija pronašla 12 pakovanja biljne materije

Jedna osoba iz Živinica uhapšena je nakon pretresa koji su policijski službenici obavili na području ovog grada.

Postupajući po naredbi Općinskog suda u Živinicama, policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice pretresli su M.E. rođenog 1988. godine, kao i kuću koju koristi.

Tokom pretresa pronađeno je i privremeno oduzeto 12 pvc pakovanja sa sadržajem biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Oduzeta materija bit će predmet vještačenja, nakon čega će biti korištena u daljem dokaznom postupku.

Po nalogu dežurnog kantonalnog tužioca, M.E. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.