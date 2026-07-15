Nakon višemjesečne istrage uhapšen Tuzlak osumnjičen za trgovinu drogom

Policija je nakon višemjesečne istrage na području Tuzle pretresla stambene objekte i vozilo koje koristi E. A. iz Tuzle, rođen 1987. godine, koji je ranije evidentiran kao povratnik u izvršenju krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom opojnih droga.

Pretrese su 13. jula obavili istražitelji Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva TK i na osnovu naredbe Općinskog suda Tuzla.

Tokom pretresa pronađeno je više pakovanja s bijelom praškastom i biljnom materijom koja izgledom asocira na opojnu drogu. Privremeno je oduzeto i crno pakovanje s materijom ukupne mase oko 800 grama, prema preliminarnom vaganju.

Policija je pronašla i vakuumsku mašinu, digitalnu vagu, foliju za vakuumiranje, osam vakuumskih pakovanja s bijelom materijom, nekoliko pakovanja s biljnom materijom, mobilni telefon i automobil koji je koristio osumnjičeni.

Oduzete materije bit će upućene na vještačenje, dok će zajedno s ostalim pronađenim predmetima biti korištene u daljnjem dokaznom postupku.

Policija je i u martu ove godine poduzimala aktivnosti prema E. A, kada je kod njega pronađeno 500 grama materije za koju je vještačenjem utvrđeno da je amfetamin, kao i kilogram biljne materije za koju je potvrđeno da je marihuana. Nakon tog slučaja bio mu je određen pritvor.

E. A. je po nalogu postupajućeg tužioca 13. jula lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon kriminalističke obrade, uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, predat je u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.