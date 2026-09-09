Tuzlanski vatrogasci ispratili kolegu Mujića: Pamtit ćemo ga samo po dobrom

Emir Mujić, dugogodišnji kolega tuzlanskih vatrogasaca, ispraćen je danas na vječni počinak, a njegove kolege oprostile su se od njega emotivnom porukom punom tuge i lijepih sjećanja.

Dženaza Emiru Mujiću klanjana je danas u 13 sati ispred džamije Kralj Abdullah u Ši Selu, nakon podne-namaza, dok je ukop obavljen na mezarju Borić u Tuzli.

Mujić je preminuo 7. septembra u 57. godini života.

Od kolege su se oprostili i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, koji su ga opisali kao uzornog vatrogasca, čestitog čovjeka i insana kojeg će pamtiti samo po dobrom.

„Mnogo boli, mnogo je tuge, a s druge strane lijepog sjećanja na uzornog vatrogasca, čestitog čovjeka i insana kojeg ćemo pamtiti samo po dobrom. Rahmet tvojoj duši. Tvoji tuzlanski vatrogasci“, poručile su njegove kolege.

Emir Mujić iza sebe je ostavio porodicu, prijatelje i kolege, ali i uspomene na godine provedene među tuzlanskim vatrogascima.