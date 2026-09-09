Dijelovi Tuzle i Lukavca bez vode, sanacija kvarova uslijedit će sutra

Dijelovi Tuzle i Lukavca ostali su bez vodosnabdijevanja zbog kvarova na cjevovodu, a sanacija kvarova očekuje se tokom 10. septembra.

Bez vode je Ulica Skendera Kulenovića u Tuzli, gdje je prekid vodosnabdijevanja uzrokovan kvarom na cjevovodu.

Problemi sa vodosnabdijevanjem zabilježeni su i u naselju Bokavići na području Lukavca, također zbog kvara na vodovodnoj mreži.

Prema dostupnim informacijama, sanacija oba kvara očekuje se tokom 10. septembra, nakon čega bi trebalo uslijediti postepeno uspostavljanje redovnog vodosnabdijevanja.