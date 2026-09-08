Kvarovi na cjevovodu, više naselja u Tuzli bez vode

Više naselja i ulica na području Tuzle bez vode je zbog kvarova na cjevovodu, dok je na području Krojčice moguća i kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja, saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

Od 8 sati u toku je sanacija kvara na cjevovodu u dijelu naselja Krojčica, kao i u ulicama Husinskih rudara i Mitra Trifunovića Uče, zbog čega je moguća kratkotrajna obustava vodosnabdijevanja.

Istovremeno, bez vode su Husinske Partizanske Čete, Kiseljačke Čete, Cerik, Bone Markovića, Ševar 1, 2 i 3, Hasanbašići 1 i 2, Bisići, Breze, Bokavići i Poljana.

Sanacija kvara na ovom dijelu vodovodne mreže očekuje se u toku dana.

Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.