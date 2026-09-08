Nova ulaganja u putnu infrastrukturu Kalesije: Počeli radovi na dionici Kikači – Hrasno Donje

Arnela Šiljković - Bojić

Počela je realizacija projekta rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta Kikači – Hrasno Donje na području općine Kalesija.

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić uveli su izvođača u posao, čime su i zvanično počeli radovi na ovoj putnoj dionici.

Projektom je obuhvaćena rehabilitacija i sanacija 430 metara lokalnog puta, a investitor je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Radovi se realizuju u okviru programa sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Načelnik Kalesije Nermin Mujkanović kazao je da je riječ o projektu značajnom za poboljšanje sigurnosti saobraćaja i kvaliteta lokalne putne infrastrukture.

„Ovaj projekat je značajan za naše građane jer kvalitetna putna infrastruktura znači veću sigurnost, bolju povezanost i kvalitetnije uslove života. Očekujem da radovi budu izvedeni kvalitetno i u predviđenom roku“, naveo je Mujkanović.

Realizacijom projekta trebala bi biti poboljšana saobraćajna povezanost mjesnih zajednica Kikači, Hrasno Donje, Hrasno Gornje i Seljublje.

Iz Općine Kalesija najavljeno je da će i u narednom periodu, u saradnji sa institucijama Tuzlanskog kantona i drugim nivoima vlasti, biti nastavljena realizacija projekata unapređenja putne infrastrukture.

pročitajte i ovo

Vijesti

U Lipnici i Gornjoj Tuzli završena sanacija više putnih dionica

BiH

Sanacija Pelješkog mosta počinje najesen, vlasti tvrde da sigurnost nije ugrožena

Vijesti

Vlada TK osigurala skoro 5 miliona KM za lokalne ceste

Vijesti

Sanacija tuzlanskih ulica: Vlada TK odobrila 795.000 KM za šest projekata

BiH

Na putu Tuzla – Sarajevo planirana izgradnja 8,3 kilometra dodatnih traka...

Tuzla i TK

Obnova fasada u Tuzli: Prioritet zgrade koje ugrožavaju sigurnost prolaznika

Tuzla i TK

Danas sunčano i vruće, u Tuzli žuto upozorenje zbog visokih temperatura

Tuzla i TK

Tuzla servis: Dio jednog naselja bez vode zbog kvara, u toku sanacija

BiH

Probijen tunel Kvanj: Koridor Vc dobio novu važnu kariku dugu 2,6 kilometara

Magazin

Košta malo, a puna je vlakana: Ova zaboravljena žitarica vraća se na jelovnike

Tuzla i TK

Sve više porodica se vraća: U škole u TK stiglo 177 učenika iz inostranstva

Učitati više