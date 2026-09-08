Nova ulaganja u putnu infrastrukturu Kalesije: Počeli radovi na dionici Kikači – Hrasno Donje

Počela je realizacija projekta rehabilitacije i sanacije dijela lokalnog puta Kikači – Hrasno Donje na području općine Kalesija.

Načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić uveli su izvođača u posao, čime su i zvanično počeli radovi na ovoj putnoj dionici.

Projektom je obuhvaćena rehabilitacija i sanacija 430 metara lokalnog puta, a investitor je Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Radovi se realizuju u okviru programa sanacije i rehabilitacije lokalnih i nekategorisanih cesta na području Tuzlanskog kantona.

Rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Načelnik Kalesije Nermin Mujkanović kazao je da je riječ o projektu značajnom za poboljšanje sigurnosti saobraćaja i kvaliteta lokalne putne infrastrukture.

„Ovaj projekat je značajan za naše građane jer kvalitetna putna infrastruktura znači veću sigurnost, bolju povezanost i kvalitetnije uslove života. Očekujem da radovi budu izvedeni kvalitetno i u predviđenom roku“, naveo je Mujkanović.

Realizacijom projekta trebala bi biti poboljšana saobraćajna povezanost mjesnih zajednica Kikači, Hrasno Donje, Hrasno Gornje i Seljublje.

Iz Općine Kalesija najavljeno je da će i u narednom periodu, u saradnji sa institucijama Tuzlanskog kantona i drugim nivoima vlasti, biti nastavljena realizacija projekata unapređenja putne infrastrukture.