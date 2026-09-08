Probijen tunel Kvanj: Koridor Vc dobio novu važnu kariku dugu 2,6 kilometara

Tunel Kvanj na Koridoru Vc dobio je probijenu desnu cijev dugu 2.645 metara, čime je završen jedan od najzahtjevnijih dijelova radova na ovom značajnom infrastrukturnom objektu na jugu Bosne i Hercegovine.

Završetak proboja obilježen je ceremonijom kojoj su prisustvovali predstavnici federalnih institucija, izvođači radova i drugi učesnici u realizaciji projekta.

Tunel Kvanj dio je poddionice Tunel Kvanj – Buna, čija vrijednost prema podacima Vlade Federacije BiH prelazi 125 miliona eura. Projekt se realizuje uz podršku Evropske investicijske banke i bespovratna sredstva Evropske unije kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan.

Federalni premijer Nermin Nikšić kazao je da je proboj desne tunelske cijevi rezultat višemjesečnog rada stotina ljudi, od inženjera i projektanata do radnika koji su svakodnevno radili pod zemljom.

Naglasio je da proboj tunela ne znači i završetak svih radova, jer slijedi nastavak izgradnje samog tunela i ostatka poddionice.

Posebno važna za punu funkcionalnost ovog dijela autoceste bit će i dionica Mostar jug – Tunel Kvanj. Tek njenom izgradnjom ovaj dio Koridora Vc trebao bi biti povezan u funkcionalnu saobraćajnu cjelinu.

Tunel Kvanj trebao bi imati važnu ulogu u povezivanju Mostara i Počitelja sa ostatkom Koridora Vc, odnosno u boljem povezivanju Hercegovine sa Sarajevom, sjeverom Bosne i Hercegovine, Hrvatskom i evropskim tržištem.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić istakla je da realizacija velikih infrastrukturnih projekata zahtijeva koordinaciju vlasti, finansijskih institucija, izvođača, lokalnih zajednica i institucija zaduženih za izdavanje potrebnih dozvola.

Izgradnja Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji, a završetkom njegovih južnih dionica očekuje se brža saobraćajna povezanost Hercegovine sa ostatkom BiH i Hrvatskom.