Probijen tunel Kvanj: Koridor Vc dobio novu važnu kariku dugu 2,6 kilometara

Arnela Šiljković - Bojić

Tunel Kvanj na Koridoru Vc dobio je probijenu desnu cijev dugu 2.645 metara, čime je završen jedan od najzahtjevnijih dijelova radova na ovom značajnom infrastrukturnom objektu na jugu Bosne i Hercegovine.

Završetak proboja obilježen je ceremonijom kojoj su prisustvovali predstavnici federalnih institucija, izvođači radova i drugi učesnici u realizaciji projekta.

Tunel Kvanj dio je poddionice Tunel Kvanj – Buna, čija vrijednost prema podacima Vlade Federacije BiH prelazi 125 miliona eura. Projekt se realizuje uz podršku Evropske investicijske banke i bespovratna sredstva Evropske unije kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan.

Federalni premijer Nermin Nikšić kazao je da je proboj desne tunelske cijevi rezultat višemjesečnog rada stotina ljudi, od inženjera i projektanata do radnika koji su svakodnevno radili pod zemljom.

Naglasio je da proboj tunela ne znači i završetak svih radova, jer slijedi nastavak izgradnje samog tunela i ostatka poddionice.

Posebno važna za punu funkcionalnost ovog dijela autoceste bit će i dionica Mostar jug – Tunel Kvanj. Tek njenom izgradnjom ovaj dio Koridora Vc trebao bi biti povezan u funkcionalnu saobraćajnu cjelinu.

Tunel Kvanj trebao bi imati važnu ulogu u povezivanju Mostara i Počitelja sa ostatkom Koridora Vc, odnosno u boljem povezivanju Hercegovine sa Sarajevom, sjeverom Bosne i Hercegovine, Hrvatskom i evropskim tržištem.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić istakla je da realizacija velikih infrastrukturnih projekata zahtijeva koordinaciju vlasti, finansijskih institucija, izvođača, lokalnih zajednica i institucija zaduženih za izdavanje potrebnih dozvola.

Izgradnja Koridora Vc kroz Bosnu i Hercegovinu jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u zemlji, a završetkom njegovih južnih dionica očekuje se brža saobraćajna povezanost Hercegovine sa ostatkom BiH i Hrvatskom.

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