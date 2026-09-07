Košta malo, a puna je vlakana: Ova zaboravljena žitarica vraća se na jelovnike

Ječam je nekada bio čest dio domaće kuhinje, ali je posljednjih godina pao u sjenu modernijih i skupljih žitarica. Ipak, riječ je o namirnici bogatoj vlaknima, kao i vitaminima B, A i E.

Posebno je poznat biserni ječam, odnosno oljušteno zrno koje je naziv dobilo po karakterističnom sjaju nakon obrade. Može se pripremati na različite načine, a jedan od najjednostavnijih je u obliku kaše.

Ječam sadrži i aminokiselinu lizin, koja učestvuje u procesima povezanim sa stvaranjem proteina, uključujući kolagen, važan za kožu, kosti, mišiće i vezivna tkiva.

Za jednostavnu kašu potrebne su dvije čaše oljuštenog ječma, četiri čaše vode i šest čaša mlijeka. Ječam se preko noći potopi u vodu, zatim ispere i kuha u mlijeku na laganoj vatri oko sat i po, dok ne postane kremast.

Zbog sadržaja vlakana ječam može biti dobar izbor kao dio uravnotežene prehrane, posebno za one koji žele zasitniji, jednostavan obrok.

Tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savjet.