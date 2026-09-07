/VIDEO/ Koji su događaji obilježili sedmi dan septembra?

Koji su događaji obilježili sedmi dan septembra?

Određen pritvor maloljetnoj djevojčici osumnjičenoj za pokušaj ubistva u školi u Gornjoj Tuzli

Požari uništavaju šume širom Bosne i Hercegovine

Grijanje sve veći trošak, građani biraju najisplativiji energent

Igra, zabava i druženje okupili brojne građane Lukavca i okolnih mjesta

Općinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor maloljetnoj S. Č. osumnjičenoj da je u Osnovnoj školi „Gornja Tuzla“ nožem povrijedila dvije učenice.

Na području Tuzlanskog kantona aktivno je više požara, a najteža situacija je u Kalesiji, Kladnju i Živinicama, dok se vatrogasci bore s vatrom i na drugim područjima Bosne i Hercegovine.

Požari i dalje haraju širom Bosne i Hercegovine, a gašenje dodatno otežavaju suša, visoke temperature, vjetar i nepristupačan teren.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predložilo je pritvor za 51-godišnjeg Nermina Husića iz Banovića zbog sumnje da je prijetio i fizički napao sugrađanina u blizini škole.

Federalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv direktora RMU „Banovići“ Rasima Dostovića i direktora kompanije „Euro Dam-Jas“ Damira Mujkića zbog primanja, odnosno davanja dara i drugih oblika koristi u ukupnom iznosu od 45.000 maraka.

Općinski sud u Živinicama odredio je jednomjesečni pritvor Amelu Muharemagiću iz Tuzle zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i stavljao u promet opojne droge, nakon što je pronađeno oko 80 grama marihuane i manja količina amfetamina.

Kolegij Gradskog vijeća Tuzla prihvatio je zaključke Komisije za istinu o Tuzli 92–95 kojima se najoštrije osuđuje veličanje i glorifikovanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine.

Građani Bosne i Hercegovine koji od danas putuju prema Hrvatskoj i drugim državama šengenskog prostora trebaju računati na mogućnost dužih graničnih kontrola zbog pune primjene biometrijskih provjera u okviru sistema ulaska i izlaska EES.

Na rtvslon.ba dostupne su i informacije o pravilima koja građani moraju ispoštovati prilikom prelaska granice s kućnim ljubimcima.

Tuzla će 2. oktobra na Trgu slobode obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja grada uz koncert i praćenje utakmice Bosne i Hercegovine i Švedske, koja će biti posebna i zbog oproštaja Edina Džeke od reprezentativnog dresa.

Brojni građani Lukavca i okolnih mjesta uživali su u sportskim, zabavnim i edukativnim sadržajima tokom Dana otvorenih vrata u Lukavac Cementu.

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak za naredni ciklus Lige nacija, na kojem su i novajlije Salko Hamzić, Zinedin Smajlović i Kenan Busuladžić, dok se u reprezentaciju vraća Nail Omerović.