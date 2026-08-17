/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 17. august

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo, donosimo pregled najznačajnijih događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak 17. august:

*** Vladi Federacije BiH upućen je tekst novog Zakona o radu, kojim resorno ministarstvo najavljuje veća prava radnika i savremenija pravila na tržištu rada, ali bi njegovo usvajanje moglo sačekati izbore.

*** Visoke temperature i dugotrajna suša povećavaju opasnost od požara širom BiH, a iz Civilne zaštite građane ponovo pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje.

*** CIK BIH završio je obuku oko 150 trenera za korištenje novih izbornih tehnologija koje će biti primijenjene na Općim izborima 4. oktobra.

*** Univerzitet u Tuzli od utorka, 18. augusta, otvara drugi upisni rok za prijem studenata u prvu godinu prvog te integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2026/2027. godini.

*** Grad Tuzla priključio se platformi E-peticija, čime je građanima omogućeno da putem interneta pokreću inicijative, ukazuju na probleme u lokalnoj zajednici i svoje zahtjeve direktnije upućuju gradskim vlastima.

*** Tijela petero zeničkih planinara koji su 25. jula stradali tokom uspona na Elbrus dopremljena su u BiH, a sutra će u Zenici biti održani komemoracija, zajednička dženaza i ukop.

*** Multinacionalna vježba EUFOR-a „Brzi odgovor 2026“, u kojoj će učestvovati pripadnici iz 24 zemlje, bit će održana od 22. augusta do 3. septembra na više lokacija širom Bosne i Hercegovine, među kojima je i Tuzla.

*** Fudbaleri Slobode novu sezonu Prve lige Federacije BiH otvorili su remijem bez golova na gostovanju u Vitezu.